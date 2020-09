Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax verteidigt Erholungsgewinne vom Vortag

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag zum Handelsauftakt seine Vortagesgewinne verteidigt.



Der Leitindex stieg um 0,10 Prozent auf 13 112,83 Punkte. Der MDax sank nach anfänglichen Gewinnen um 0,24 Prozent auf 27 499,67 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx gab um 0,14 Prozent auf 3309,53 Punkte nach.

Die Anleger warten laut den Experten der Helaba nach dem Feiertag in den Vereinigten Staaten am Montag nicht nur auf die Rückkehr der US-Investoren an den Markt. Mit Spannung werde auch schon der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag entgegengefiebert, hieß es.

Vorher werde es keine offiziellen Verlautbarungen der Notenbanker mehr geben, so dass es wohl bis Donnerstag offen bleibe, ob sich die EZB sich zu weiteren Lockerungen durchringen kann./ck/zb