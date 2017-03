Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax verliert vor Rekordhoch an Schwung

FRANKFURT (dpa-AFX) - In Sichtweite seines Rekordhochs geht dem Dax etwas die Kraft aus.



Am Donnerstag schaffte der deutsche Leitindex im frühen Handel ein Plus von 0,08 Prozent auf 12 212,28 Punkten. Zur knapp zwei Jahre alte Bestmarke von 12 390 Punkten fehlen ihm damit noch rund anderthalb Prozent. Die Gefahr einer Korrektur sei hoch, warnten indes die Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax trat am Donnerstagmorgen mit einem Plus von 0,03 Prozent auf 23 663,27 Zähler nahezu auf der Stelle, während der Technologiewerte-Index TecDax um 0,14 Prozent auf 2027,82 Zähler sank. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,11 Prozent nach unten./gl/mis