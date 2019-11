Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax verharrt weiter auf hohem Niveau

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch nach seiner jüngsten Rally zunächst auf seinem hohen Niveau stagniert.



Wenige Minuten nach dem Börsenstart kam der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,02 Prozent auf 13 146,24 Punkte kaum von der Stelle. Er hatte bereits am Dienstag wenig Dynamik gezeigt und mit einem minimalen Plus geschlossen, womit er sich auf dem höchsten Niveau seit Juni 2018 behauptete. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor am Mittwochmorgen 0,05 Prozent auf 26 858,48 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es indes um 0,07 Prozent auf 3678,97 Punkte hoch.

"Das Warten auf die Fakten geht weiter", kommentierte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Nach dem Dax-Sprung über 13 000 Punkte sei die Stimmung auf dem Börsenparkett aber "fast schon zu gut, wenn man in Betracht zieht, dass die derzeitige Rally ein Ende des Handelsstreits zwischen China und den USA schon vorwegnimmt und in die Kurse einpreist". Noch sei kein Abkommen unterschrieben - "aber ein Großteil der Investoren scheint sich sicher, dass dies in Kürze geschehen wird". Zudem müssen die Anleger zur Wochenmitte einmal mehr eine Flut von Unternehmenszahlen verarbeiten./gl/mis