Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax tut sich bei 12 600 Punkten weiter schwer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Donnerstag tut sich der Dax mit einem weiteren Angriff auf die Marke von 12 600 Punkten schwer: Der deutsche Leitindex büßte in den ersten Minuten 0,04 Prozent ein auf 12 585,39 Punkte.



An den Vortages hatte es der Dax jeweils nur im Verlauf über diese Hürde geschafft.

Auch der Technologiewerte-Index TecDax bewegte sich mit plus 0,01 Prozent nur minimal auf 2665,89 Punkte. Gleiches gilt für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 . Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax kletterte dagegen um weitere 0,23 Prozent auf 26 101,15 Punkte./ag/das