Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax tritt weiter auf der Stelle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag zum Handelsauftakt keine klare Richtung gezeigt.



Der Leitindex stand im frühen Handel denkbar knapp mit 0,01 Prozent im Plus bei 15 853,59 Punkten. Er konnte der Rekordrally bei einigen US-Indizes vom Freitag damit nicht eindeutig folgen. Anleger warten nach der letztlich wenig veränderten Vorwoche auf neue Impulse.

Diese könnten durch Konjunkturdaten kommen. Die Marktstrategen der Credit Suisse erwarten eine "Woche der Makrodaten", am Montag etwa mit deutschen Verbraucherpreisdaten und am Freitag dann mit dem US-Arbeitsmarktbericht - Zahlen, die für die Notenbanken von Bedeutung sind. Fed-Präsident Jerome Powell hatte am vergangenen Freitag in seiner Rede auf der Notenbankkonferenz von Jackson Hole keine Sorgen vor einer schnelleren Straffung geschürt.

In der zweiten deutschen Börsenreihe war das Plus am Montagmorgen beim MDax etwas klarer, dieser stieg um 0,20 Prozent auf 36 199,52 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte 0,08 Prozent auf 4194,45 Zähler zu./tih/zb