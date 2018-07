Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax tritt erneut nahezu auf der Stelle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind auch am Dienstag in Deckung geblieben.



Der hiesige Leitindex Dax bewegte sich bei 12 565,70 Punkten kaum vom Fleck, nachdem er bereits am Montag lediglich ein moderates Plus geschafft hatte.

An der tonangebenden Wall Street herrsche derzeit ebenfalls eine Phase der Konsolidierung, schrieb Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. Die Investoren warteten auf die Fortsetzung der Berichtssaison.