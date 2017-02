Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax tritt auf der Stelle - Munich Re enttäuscht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Politische Unsicherheiten haben auch am Dienstag für einen mauen Handelsstart am deutschen Aktienmarkt gesorgt.



Der Dax kam kurz nach der Eröffnung kaum vom Fleck und verbuchte zuletzt ein kleines Plus von 0,06 Prozent auf 11 517,32 Punkte. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex mit einem Abschlag von mehr als einem Prozent an eine ebenso trübe Vorwoche angeknüpft. Im Fokus stand in der vordersten Börsenreihe am Dienstag der überraschend starke Gewinnrückgang beim Rückversicherer Munich Re.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen schaffte es am Morgen gleichwohl auf positives Terrain und legte um 0,50 Prozent auf 22 476,93 Punkte zu. Der Technologie-Index TecDax stieg um 0,07 Prozent auf 1831, 44 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 veränderte sich kaum./tav/ag