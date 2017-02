Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax testet kaum bewegt 12 000-Punkte-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ohne klare Tendenz hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zur Eröffnung präsentiert.



Fehlende Impulse von den Übersee-Börsen hielten die Anleger zunächst in der Defensive. Die Wall Street legte am Mittwoch nach ihrer Rekordjagd eine Atempause ein, an den asiatischen Handelsplätzen ging es am Donnerstag überwiegend abwärts. Auch der am Vortag deutlich gesunkene Eurokurs zeigte sich zunächst relativ stabil. Die am Vorabend veröffentlichten geldpolitischen Verlautbarungen der US-Notenbank Fed wurden an den Märkten etwas zurückhaltender interpretiert als bislang. Unterdessen ist die Berichtssaison der Unternehmen in vollem Gange.

Der Dax startete einen weiteren Angriff auf die Marke von 12 000 Punkten, nachdem das Börsenbarometer am Vortag erstmals seit April 2015 über die psychologisch wichtige Hürde gestiegen war, letztlich aber knapp darunter geschlossen hatte. Am Donnerstag notierte der Dax wenige Minuten nach Handelsbeginn 0,05 Prozent höher bei 11 992,00 Zählern. Der MDax , der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, stieg hingegen um 0,06 Prozent auf 23 627,91 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann im frühen Geschäft 0,10 Prozent auf 1921,85 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,02 Prozent auf 3340,01 Punkte vor./edh/fbr