Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt zaghaft - Briten-Wahl und EZB im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Donnerstag vor der britischen Parlamentswahl und Hinweisen zur Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) zunächst erholt.



Die Schwankungen am Aktienmarkt dürften vor den am Nachmittag erwarteten Ankündigungen der Notenbank aber gering bleiben, kommentierte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader.

Der deutsche Leitindex ließ in den ersten Handelsminuten die Marke von 12 700 Punkten wieder hinter sich. Er gewann 0,41 Prozent auf 12 724,17 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,15 Prozent auf 25 283,78 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,09 Prozent nach oben auf 2305,17 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,30 Prozent.

Nach seinem Rekordhoch Ende letzter Woche bei 12 878 Punkten hatte der Dax in der laufenden Woche mit der Unterstützung um 12 700 Zähler gerungen. Laut Anlagestratege Christoph Geyer von der Commerzbank haben die Marktteilnehmer aber Angst, bei einem nächsten Aufwärtsschub nicht dabei zu sein. Deswegen falle der Dax derzeit nicht weiter zurück./ajx/ag