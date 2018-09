Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt wieder über 12 000 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag die Marke von 12 000 Punkten zurückerobert.



Die Aussicht auf einen Brexit-Deal sowie die zumindest momentane Beruhigung der Währungskrise in Schwellenländern mache Anlegern neuen Mut, begründet Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die Stimmungsaufhellung. "Das Ausbleiben schlechter Nachrichten reicht im Moment schon", sagte er, auch wenn abzuwarten bleibe, wie lange die Ruhe andauere.