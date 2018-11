Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt weiter - Fed und Bilanzen im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag an seine Vortagsgewinne angeknüpft.



Kurz nach Handelsstart legte der Leitindex um 0,36 Prozent auf 11 621,03 Punkte zu. "Die Stimmung bleibt gut", resümierte Marktanalyst David Madden vom Broker CMC Markets. Dazu trugen am Morgen unter anderem starke Außenhandelsdaten aus China bei. In New York hatte der Ausgang der Kongresswahlen am Vorabend die Aktienmärkte beflügelt. Die zahlreichen Geschäftsberichte deutscher Unternehmen zeigten indes ein gemischtes Bild.

Der MDax stieg um 0,14 Prozent auf 24 455,21 Zähler und auf europäischer Bühne legte der Leitindex EuroStoxx 50 um 0,19 Prozent auf 3252,42 Punkte zu.

Die US-Zwischenwahlen waren ohne Überraschungen geblieben und so wurde ein Unsicherheitsfaktor ausgeräumt. Nach den Kongresswahlen richtet sich der Fokus nun wieder auf die Geldpolitik: Am Abend steht der nächste Zinsentscheid der US-Währungshüter an. Mit einer Zinserhöhung wird am Markt erst im Dezember gerechnet. "Anleger werden aber sehr genau auf Hinweise zur Geldpolitik im kommenden Jahr achten", so Madden./ck/mis