Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet zögerlich in den Vorweihnachtshandel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag vor dem Weihnachtsfest halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurück.



Viele haben ihre Handelsbücher für dieses Jahr bereits geschlossen. Der Dax gab im frühen Handel denkbar knapp um 0,03 Prozent auf 13 105,22 Punkte nach. Nach einigen Schwankungen in den vergangenen Tagen steuert er auf ein so gut wie unverändertes Wochenergebnis zu.

Eine nur leicht belastende Rolle spielte am deutschen Aktienmarkt der unerwartet deutliche Sieg der Separatisten bei den Neuwahlen in Katalonien. Vor allem bei spanischen Aktien sorgte es wieder für mehr Unsicherheit, dass ein zuvor für möglich gehaltener politischer Richtungswechsel in der spanischen Krisenregion ausblieb. Der spanische Leitindex Ibex fiel im frühen Handel um etwa 1,3 Prozent.