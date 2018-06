Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet weiteren Erholungsversuch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Deutsche Aktienmarkt hat zur Wochenmitte einen neuen Anlauf nach oben unternommen.



Etwas Auftrieb erhalten die Indizes von den US-Börsen, wo die Rekordkurse einiger Technologie-Schwergewichte am Vorabend den Nasdaq Composite auf einen Höchststand gehievt hatten. Ansonsten sorgt neben dem Thema Italien auch der Ende der Woche anstehende G7-Gipfel für Zurückhaltung.

Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,25 Prozent auf 12 819,14 Punkte. Am Dienstag war der Leitindex zeitweise um 1,2 Prozent geklettert, bevor die Gewinne nahezu komplett zusammengeschmolzen waren. Der MDax der 50 mittelgroßen Werte gewann am Mittwochmorgen 0,30 Prozent auf 26 769,71 Zähler. Das Technologiewerte-Barometer TecDax legte um 0,35 Prozent auf 2841,72 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,27 Prozent nach oben./edh/fba