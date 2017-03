Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet gemächlich in neue Börsenwoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben es die Anleger zum Start in die neue Börsenwoche zunächst ruhig angehen lassen.



Nach seinem etwas schwächeren Lauf in der Vorwoche stand der Dax am Montagmorgen kurz nach dem Auftakt nahezu unverändert mit minus 0,03 Prozent bei 11 959,04 Punkten. In der Vorwoche hatte sich der deutsche Leitindex erneut mehrfach an der Marke von 12 000 Punkten die Zähne ausgebissen und letztlich ein halbes Prozent verloren.

Der breitere Markt verzeichnete indes nach den ersten Handelsminuten moderate Gewinne. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax stieg um 0,18 Prozent auf 23 366,36 Zähler. Der Technologie-Index TecDax heimste ein kleines Plus von 0,13 Prozent auf 1970,58 Zähler ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es indes um 0,10 Prozent auf 3412,78 Punkte abwärts.

Konjunkturseitig beginnt die Woche ebenfalls mit gemächlichem Tempo. Mit Spannung wird derweil die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank zur Wochenmitte erwartet. Eine weitere Anhebung der Zinsen gilt am Markt als gesetzt. Der stark ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag habe auch den letzten Zweifel beseitigt, dass die Währungshüter der Fed in dieser Woche zur Tat schreiten, kommentierte Chris Weston vom Broker IG./tav/stb