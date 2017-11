Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet vor Ifo-Geschäftsklima knapp im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas ist der Dax am Freitag minimal höher in den Handel gestartet.



Der Leitindex legte in den ersten Handelsminuten um 0,10 Prozent auf 13 021,64 Punkte zu und verharrte so über der Marke von 13 000 Zählern. Nach einer feiertagsbedingten Handelspause an der Wall Street fehlten ihm aber die großen Impulse. Auch am sogenannten "Black Friday" wird in New York nur verkürzt gehandelt.

Leicht positiv wurde zu Handelsbeginn die von der SPD signalisierte Gesprächsbereitschaft für eine erneute große Koalition gewertet. "Damit kommt Deutschland einer Regierung wieder ein Stück näher", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Zentrales Thema dürfte nun der Ifo-Geschäftsklimaindex werden, der eine Stunde nach dem Auftakt veröffentlicht wird. Nach Auffassung von Dirk Gojny von der National-Bank dürfte dieser seinen bekannten Trend bestätigen. "In Deutschland läuft es", so der Experte.