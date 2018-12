Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet Erholungsversuch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Vorgaben der Wall Street haben am Dienstag einen Erholungsversuch des deutschen Aktienmarkts gestützt.



Der Dax stieg im frühen Handel um rund 1 Prozent auf 10 725,28 Punkte. In den USA hatte sich der Dow Jones Industrial nach anfangs hohen Verlusten erholt und am Ende leicht im Plus geschlossen.

Der Indes der mittelgroßen Konzerne MDax legte am Dienstagmorgen um 0,91 Prozent auf 22 272,25 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone stieg um 0,76 Prozent auf 3039,81 Zähler.

"Positive Signale" machte Analyst Thomas Altmann von QC Partners beim Handelskonflikt zwischen den USA und China aus. Beide Staaten tauschten sich über einen Fahrplan für die Verhandlungen über ein Ende ihres Handelskrieges aus. "Anleger dürfen hier weiterhin auf eine langfristige Lösung hoffen", sagte Altmann. Gleichzeitig lasse aber der Brexit die Sorgenfalten wieder tiefer werden./bek/mis