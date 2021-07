Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet Erholung - Schlingerkurs geht weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Freitag auf den Weg zur Erholung von seinen Vortagesverlusten gemacht.



Kurz nach dem Handelsstart legte der deutsche Leitindex um 0,73 Prozent auf 15 533,85 Punkte zu. Im Wochenverlauf würde dies einen Verlust von 0,7 Prozent bedeuten. Der MDax stieg am Morgen um 0,50 Prozent auf 34 521,52 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,69 Prozent auf 4019,11 Zähler.

Die gute Nachricht für den Dax sei tags zuvor gewesen, dass die Handelsspanne der vergangenen sieben Wochen weiter gehalten habe und die Käufer am unteren Ende der Handelsspanne, bei 15 300 Punkten, zurückgekommen seien, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. "Spannend wird jetzt, ob der Punkt, an dem das Kaufinteresse einsetzt, konstant bleibt oder ob sich dieser weiter nach unten verschiebt." Jedenfalls sei allenfalls eine leichte Nervosität unter den Anlegern spürbar, aber keinerlei Panik.

Tags zuvor hatte der Schlingerkurs sich etwas verstärkt und der Abwärtsdruck zugenommen. Zeitweise sackte der Dax bis auf 15 304 Punkte und damit auf das tiefste Niveau seit Mitte Mai ab. Dennoch war er selbst damit nur etwas mehr als drei Prozent von seinem jüngsten Rekordhoch bei 15 802 Punkten entfernt. Auf Jahressicht liegt der wichtigste deutsche Index immer noch etwas mehr als zwölf Prozent im Plus.

Auch an der Wall Street war es am Donnerstag auf hohem Niveau etwas abwärts gegangen. Die anfangs besonders schwachen Technologie-Indizes der Nasdaq machten jedoch letztlich wieder einen Großteil an Boden gut. Die Marktstrategen der Schweizer Großbank Credit Suisse setzen angesichts der Erholung von Unternehmensergebnissen weiter auf Aktien, und dies trotz bereits hoher Bewertungen, wie sie in ihrer monatlichen Aktualisierung der Anlagepräferenzen schrieben. Zugleich werden Staatsanleihen weiterhin untergewichtet./ck/stk