Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabilisiert sich nach Kursrutsch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Dienstag nach dem Rückschlag zum Wochenstart mit moderaten Gewinnen gestartet.



Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Minuten um 0,11 Prozent auf 11 557,97 Punkte. Damit ging die jüngste Hängepartie weiter - so kam der Dax seit seinem starken Jahresstart unter dem Strich kaum mehr vom Fleck.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax rückte am Dienstag um 0,17 Prozent auf 22 606,11 Zähler vor und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,05 Prozent auf 1831,34 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ebenfalls leicht nach oben.

Angesichts der Unsicherheiten rund um die Entwicklung der Politik unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump zeigten sich die Anleger verunsichert, erklärte Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba. Da diese Art der Konsolidierung bereits seit geraumer Zeit anhalte, stellte sich die Frage, ob es sich um die Ruhe vor dem Sturm handele.