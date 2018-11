Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax springt nach oben - Optimismus im Handelsstreit

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag von der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China profitiert und deutlich zugelegt.



US-Präsident Donald Trump wolle zum Treffen der G20-Staaten Ende November ein Handelsabkommen mit dem Präsidenten Chinas, Xi Jinping, abschließen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Trump habe bereits Regierungsmitarbeiter mit der Ausarbeitung von Details beauftragt.