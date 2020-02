Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax setzt Rekordjagd fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rekordlauf am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Mittwoch fort.



Der Dax übertraf in den Anfangsminuten mit 13 677 Zählern seine erst am Vortag erreichte Bestmarke, während der MDax in den Anfangsminuten erstmals über die Marke von 29 200 Punkten stieg.

In der Folge ließ der Rückenwind aber wieder etwas nach. Der Dax stand zuletzt 0,27 Prozent höher bei 13 664,94 Punkten, während der MDax mit 29 195,57 Zählern kaum verändert tendierte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx lag mit 0,2 Prozent im Plus. Er erreichte in der Spitze ein Hoch seit 2008.

Damit setzten die Anleger weiter auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft von den Folgen des Coronavirus-Ausbruchs in China. Experte Emmanuel Cau von der britischen Barclays-Bank glaubt daran, dass der Virus kein "Game Changer" für die Aktienmärkte ist. Er sieht am Mittwoch in einer Strategiestudie in kurzfristigen Kursrückgängen eine gute Kaufgelegenheit. Die Kursentwicklung in den vergangenen Tagen lässt vermuten, dass Anleger diese Strategie verfolgen./tih/jha/