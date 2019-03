Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach schwachen Vorgaben leicht im Minus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag mit leichten Verlusten gestartet.



Nach schwachen Vorgaben von der Wall Street und überwiegend auch aus Asien ging es in den ersten Handelsminuten für den Dax um 0,09 Prozent auf 11 581,73 Punkte nach unten.

Bereits am Vortag hatte der Dax Ermüdungserscheinungen gezeigt, bis Handelsende ging es für das wichtigste deutsche Börsenbarometer am Rosenmontag moderat abwärts. Am Dienstag verunsichern erneut Nachrichten aus China: Angesichts des Handelskrieges mit den USA und der hohen Verschuldung gab Regierungschef Li Keqiang zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses das niedrigste Wachstumsziel seit fast drei Jahrzehnten vor. Der stotternde chinesische Wirtschaftsmotor war in der Vergangenheit immer wieder Anlass für Sorge bei den Investoren an den Börsen.

Auch der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Dienstag moderat, zuletzt um 0,11 Prozent auf 24 700,00 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat kurz nach dem Handelsstart mit plus 0,02 Prozent nahezu auf der Stelle bei 3317,84 Punkten./tav/zb