Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schleicht voran

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt geht es trotz anhaltender politischer Unsicherheiten weiter ein wenig aufwärts.



Der Dax legte am Mittwochmorgen kurz nach dem Handelsauftakt um 0,21 Prozent auf 11 573, 63 Punkte zu und knüpfte damit an seine Stabilisierung vom Vortag an. Nach einem schwachen Wochenstart hatte ein wieder schwächerer Eurokurs sowie die fortgesetzte Rekordjagd an der Wall Street die Stimmung der Anleger auch hierzulande wieder etwas aufgehellt.

Insgesamt bleibt der deutsche Aktienmarkt aber weiterhin auf Richtungssuche. Der Euro blieb auch am Mittwochmorgen weiter unter Druck, was sich wiederum günstig auf die Exportchancen hiesiger Unternehmen auswirken kann. Unternehmensseitig stehen an diesem Tag unter anderem der Lichtkonzern Osram und der IT-Leasingspezialist Grenke mit Zahlen im Blick.