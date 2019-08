Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax rutscht wieder etwas ab - Impulse fehlen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem robusten Wochenstart ist dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst der Elan ausgegangen.



Mangels Impulsen gab der Dax in den ersten Handelsminuten um 0,19 Prozent auf 11 635,58 Punkte nach. Auch für den MDax ging es am Morgen moderat abwärts, der Index der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,23 Prozent auf 24 942,20 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rutschte 0,26 Prozent auf 3340,20 Punkte ab.

Anleger stehen aktuell vor einer Gemengelage politischer und konjunktureller Themen wie dem Handelskrieg zwischen den USA und China, der Regierungskrise in Italien und dem Brexit, die je nach Eskalationsstufe die täglichen Schwankungen im Dax beeinflussen.

Den Schock durch die jüngste Eskalation im Handelskrieg haben die Anleger recht gut weggesteckt. Dabei half, dass die USA und China nach der Eskalation vom Freitag zum Wochenstart wieder Gesprächsbereitschaft signalisierten. Am Dienstag gab es von dieser Seite zunächst nichts Neues. Die Blicke richten sich nun auf Italien, wo die Suche nach einer neuen Regierung in die entscheidende Phase geht./tav/jha/