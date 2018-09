Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax rutscht wieder ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner Stabilisierung in der Vorwoche ist der Dax am Montag wieder zurückgefallen.



Kurz nach dem Handelsstart büßte der deutsche Leitindex 0,60 Prozent auf 12 051,52 Punkte ein. Nach dem sehr schwachen Start in den Börsenmonat September hatte sich der Dax in der vergangenen Woche wieder etwas fangen können und die psychologisch wichtige Marke von 12 000 Punkten zurückerobert. Experten streiten nun aber über die weitere Richtung im wichtigsten deutschen Börsenbarometer.

"Die Liste der potenziellen Risiken ist lang", warnte Marktexperte Milan Cutkovic von Axitrader. Sorgen bereitet vor allem der Handelsstreit zwischen den USA und China. Trotz der Versuche seines Finanzministers, die Gespräche mit Peking wieder aufzunehmen, will US-Präsident Donald Trump offenbar Importe aus China im Wert von weiteren 200 Milliarden Dollar mit Sonderzöllen von zehn Prozent belegen. Laut "Washington Post" soll dieser Schritt in den nächsten Tagen offiziell bekanntgegeben werden.