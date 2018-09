Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax pendelt weiter um 12 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Notierungen am Mittwoch leicht angezogen.



Mit Rückenwind von der Wall Street stieg der Dax binnen der ersten Handelsminuten um 0,26 Prozent auf 12 001,14 Punkte. Der deutsche Leitindex pendelt bereits seit einigen Tagen um die psychologisch wichtige Marke von 12 000 Zählern. In der vergangenen Woche war der Dax mit mehr als drei Prozent Kursverlust in den ohnehin als schwach geltenden Börsenmonat September gestartet.

Die hiesigen Märkte seien derzeit zwischen den Kursgewinnen in den USA und den Verlusten in Asien gefangen, erläuterte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Für einen Ausbruch nach oben oder nach unten fehlen im Moment die Impulse." Gegen eine deutliche Erholung spricht Experten zufolge vor allem der Handelskonflikt zwischen den USA und China.