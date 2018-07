Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nimmt wieder Fahrt auf

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke asiatische Börsen und ein schwächerer Eurokurs haben dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag ein moderates Gewinnplus beschert.



Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,42 Prozent auf 12 601,32 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,37 Prozent auf 26 624,50 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,69 Prozent auf 2906,00 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verbuchte ein Plus von rund 0,3 Prozent.

Vor allem die chinesischen Handelsplätze verzeichneten einen deutlichen Aufschwung. Hauptgrund dafür war die Ankündigung der Regierung in Peking, die heimische Exportwirtschaft zu stützen, um damit die Auswirkungen des Handelsstreits mit den USA zu mildern. "China macht damit einmal mehr deutlich, wie gering die Angriffsfläche für Donald Trump ist. Die Anleger feiern das Maßnahmenpaket schon mal", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Marktexperte Christian Henke vom Broker IG warnte aber, dass die Verunsicherung der Anleger über den Handelskonflikt noch zu groß sei. "Eine Entspannung oder ein Ende des Streits ist momentan nicht absehbar. US-Präsident Donald Trump könnte jederzeit wieder mit entsprechenden Äußerungen die nächste Verkaufswelle an den Finanzmärkten auslösen", so Henke./edh/fba