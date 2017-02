Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nimmt neuen Anlauf nach oben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstagmorgen einen weiteren Erholungsversuch unternommen.



Der deutsche Leitindex kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,48 Prozent auf 11 598,33 Punkte. Die Unsicherheit am Markt bleibe wegen der bislang nur schwer einzuschätzenden Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump und wichtiger Wahlen in Europa aber weiterhin hoch, sagte ein Börsianer.

Geringer fielen die Gewinne im breiteren Markt aus: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,16 Prozent auf 22 745,66 Punkte zu, während der Technologie-Index TecDax mit plus 0,07 Prozent auf 1844,64 nur mühsam vom Fleck kam. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg hingegen mit plus 0,51 Prozent deutlicher und landete damit bei 3254,53 Zählern.