Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nähert sich zögerlich seinem Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hält nach einem starken ersten Quartal Kurs auf sein knapp zwei Jahre altes Rekordhoch.



Der deutsche Leitindex näherte sich am Montag in den ersten Minuten mit einem Plus von 0,33 Prozent auf 12 354,03 Punkte seiner bisherigen Bestmarke von 12 390 Zählern bis auf einen Katzensprung.

Der Index mittelgroßer Werte MDax setzte seinen Rekordlauf mit einer neuen Bestmarke fort. Er stieg zuletzt noch um 0,16 Prozent auf 23 941,73 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax fiel hingegen um 0,22 Prozent auf 2042,28 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es minimal nach unten.

Ein wesentlicher Treiber des Dax-Gewinns von mehr als 7 Prozent im ersten Quartal war die Hoffnung auf eine noch stärker anziehende Wirtschaft unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump. Zwischenzeitlich aufgekommene Zweifel an seiner Durchsetzungsfähigkeit bei geplanten Wirtschaftsreformen wurden jüngst von guten Konjunkturdaten dies- wie jenseits des Atlantik übertrumpft.

"Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Investoren das Allzeithoch zumindest einmal sehen wollen", sagte Marktbeobachter Daniel Saurenz. Impulse könnten am Montag Stimmungsdaten aus der europäischen und US-amerikanischen Industrie liefern. Rückenwind kam bereits von den asiatischen Märkten./mis/fbr