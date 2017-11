Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax moderat im Plus - Impulse fehlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner jüngsten Erholung hat der Dax am Mittwochmorgen zunächst das Tempo gedrosselt und moderat zugelegt.



Neuerliche Rekorde an der Wall Street konnten nicht für den richtigen Schwung sorgen und weitere Impulse fehlten. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um 0,13 Prozent auf 13 184,01 Punkte.

Nach seinem Rückfall von seinem Rekordhoch bei 13 525 Punkten vor zwei Wochen war es dem Dax in den vergangenen zwei Handelstagen gelungen, wieder etwas aufzuholen. Die anfängliche Unsicherheit infolge des Scheiterns der Jamaika-Sondierungen in Berlin hatte das Börsenbarometer bereits zu Wochenbeginn rasch abgehakt. Angesichts der derzeit fehlenden Impulse und der in den USA durch Thanksgiving verkürzten Handelswoche ist ein kurzfristiger Anstieg des Dax in Richtung alter Höhen aber ungewiss.