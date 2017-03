Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax moderat im Plus - Anleger warten auf Fed

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leichten Gewinnen in einen mit Fed-Leitzinsentscheid, Niederlande-Wahlen und Unternehmenskennzahlen prall gefüllten Tag gestartet.



Nach den ersten Handelsminuten stand der deutsche Leitindex Dax mit plus 0,24 Prozent bei 12 018,08 Punkten.

In den vergangenen fünf Handelstagen hatte es das Börsenbarometer bisher nicht nachhaltig über die Hürde von 12 000 Punkten geschafft, da sich die Anleger vor dem Fed-Entscheid nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollten.

Noch etwas besser entwickelte sich kurz nach dem Start der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax - hier stand zuletzt ein Plus von 0,37 Prozent auf 23 514,05 Punkte zu Buche. Der Technologie-Index TecDax verlor indes 0,08 Prozent auf 1976,71 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 0,13 Prozent auf 3403,76 Zähler.

Die US-Notenbank Fed wird um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit ihre Entscheidung bekanntgeben. Am Markt wird fest mit einer weiteren Leitzins- Anhebung gerechnet - es wäre das dritte Mal nach der Finanzkrise. Erwartet wird eine Anhebung um mindestens 0,25 Prozentpunkte. Bei der anschließenden Pressekonferenz mit Fed-Chefin Janet Yellen steht vor allem die Frage im Mittelpunkt, ob sie Hinweise auf künftig schneller steigende Zinsen geben wird. Die Fed hatte erst im Dezember die Zügel weiter angezogen./tav/stb