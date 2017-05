Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax moderat im Minus - Lustloser Handelstag erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag verhalten in die neue Börsenwoche gestartet.



Der Dax gab in den ersten Handelsminuten moderat um 0,13 Prozent auf 12 585,29 Punkte nach. Börsianer rechnen auch im weiteren Tagesverlauf mit einem eher lustlosen Handel, da Impulse von den wegen Feiertagen geschlossenen wichtigen Börsen London und New York fehlen.

Seit dem Mitte Mai erreichten Dax-Rekord bei 12 841 Punkten sind den Anlegern zuletzt die Gründe für einen weiteren Anstieg des Leitindexes verloren gegangen. Allerdings habe sich die Unterstützung vor der 12 500-Punkte-Marke zuletzt erneut als stark erwiesen, schrieb Milan Cutkovic von Axitrader. Er sieht den Dax daher kurzfristig sogar wieder Kurs auf die Marke von 12 700 Punkten nehmen.