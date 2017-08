Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax leidet weiter unter Trump-Chaos

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Irritationen der Investoren über das Polit-Chaos der Trump-Regierung haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt in der Defensive gehalten.



Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,35 Prozent auf 12 122,86 Punkte und knüpfte damit an seinen Freitagsverlust von 0,31 Prozent an.

In der vergangenen Woche hatte der deutsche Leitindex mit dem Unterstützungsbereich um 12 100 Punkte gerungen und diese Marke letztlich verteidigen können.