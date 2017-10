Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt nach Rekordlauf Pause ein

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Montag wenig bewegt in die neue Handelswoche gestartet.



Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader sprach von einer Pause für den deutschen Leitindex nach dem jüngsten Rekordlauf. Wenige Minuten nach Handelsbeginn notierte der Dax 0,06 Prozent höher bei 13 225,66 Punkten. Am Freitag hatte er bei 13 249 Punkten den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch erreicht und den Großteil seiner Gewinne bis zum Börsenschluss behauptet.

Der MDax , in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, stieg am Montagmorgen um 0,11 Prozent auf 26 739,34 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax sogar ein Plus von 0,56 Prozent auf 2540,36 Zähler schaffte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,16 Prozent auf 3658,00 Punkte hoch.