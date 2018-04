Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt zu - Dritte Gewinnwoche in Folge erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der freundliche Handelsstart des Dax am Freitag dürfte zu einem versöhnlichen Ende der mit Verlusten begonnenen Woche beitragen.



Unterstützung kommt von den Überseebörsen, denn sowohl in den USA als auch in Asien legten die Aktienmärkte zu. Die heimischen Verbraucherpreise lieferten hingegen keine spürbaren Impulse, denn eine zweite Schätzung zur deutschen Inflation im März brachte keine Überraschungen.

Im frühen Geschäft gewann der deutsche Leitindex 0,26 Prozent auf 12 447,85 Punkte. Damit zeichnet sich ein Wochenplus von 1,7 Prozent ab. Seit Jahresbeginn würde dies erstmals drei Gewinnwochen in Folge bedeuten. Seit seinem Rekordhoch im Januar bei 13 596 Punkten war es bis Ende März für den Dax im Schaukelrhythmus überwiegend abwärts gegangen.

Der MDax , der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, verlor 0,24 Prozent auf 25 706,80 Punkte. Der Technologieindex TecDax sank um 0,43 Prozent auf 2619,16 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hielt sich prozentual unverändert bei 3443,90 Punkten.

"Der seit Ende März etablierte kurzfristige Aufwärtstrend bleibt auch weiterhin intakt", kommentierten die Experten der DZ Bank. Im Hintergrund schwelt allerdings weiter der Syrien-Konflikt, der nach Drohungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung Russland jüngst wieder hochkochte. Zudem bleibt auch der Handelsstreit zwischen den USA und China ein zentrales Thema für die Märkte. Dem "Wall Street Journal" zufolge plant die US-Regierung, den Druck auf den wichtigen Handelspartner nochmals zu erhöhen./ck/das