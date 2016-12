Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt Atempause ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Donnerstag vor Weihnachten etwas schwächer präsentiert: Der deutsche Leitindex fiel in den ersten Minuten um 0,16 Prozent auf 11 449,89 Punkte.



Er bewegte sich damit aber weiter auf dem höchsten Niveau seit August 2015. Seit Anfang Dezember ging es in der Spitze um mehr als 1000 Punkte nach oben.

Analyst Wolfgang Albrecht von der Landesbank Baden-Württemberg sprach von einer "Verschnaufpause". So kurz vor dem Jahreswechsel seien aber keine stärkeren Rückgänge zu erwarten. Viele Investoren hätten ihre Bücher für das Jahr bereits geschlossen.