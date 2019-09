Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax knüpft an Gewinne der Vorwoche an

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag an seine Gewinne aus der vergangenen Woche angeknüpft.



Der Dax gewann kurz nach dem Handelsstart 0,23 Prozent auf 12 219,68 Punkte, der MDax stieg zugleich um 0,32 Prozent auf 26 092,41 Zähler. Um nur 0,09 Prozent indes ging es für den Leitindex der Eurozone, den EuroStoxx 50 , nach oben.

Die Stimmung an den Märkten habe sich allgemein wieder spürbar aufgehellt, sagte Marktexperte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel. Für den Dax sieht er zudem Unterstützung, nachdem sich dieser zuletzt klar über 12 000 Zählern etablieren konnte. Das unterstütze zusätzlich, "so dass sich der Index in Richtung seiner nächsten Hürde von 12 400 Punkten bewegen kann."/ck/jha/