Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax knackt Hürde von 12 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Vortagesgewinnen haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwochmorgen weiter - wenngleich moderat - zugegriffen.



Der Dax notierte wenige Minuten nach Handelsbeginn 0,32 Prozent höher. Dies reichte jedoch aus, um den Leitindex mit 12 006,21 Punkten knapp über die Marke von 12 000 Zählern zu hieven, die er letztmals im April 2015 gesehen hatte. Am Dienstag war das Börsenbarometer bis zum Handelsschluss um rund 1,2 Prozent gestiegen.

Sollte sich der Dax nachhaltig über 12 000 Punkten halten können, "besteht eine gute Chance für eine Fortsetzung der Rally zunächst bis zum Allzeithoch bei 12.390 Punkten", kommentierte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader.

Der MDax , der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, stieg zur Wochenmitte 0,13 Prozent auf 23 666,82 Punkten. Kurz zuvor hatte er mit 23 695 Zählern ein weiteres Rekordhoch erreicht. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann im frühen Geschäft 0,63 Prozent auf 1931,68 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,45 Prozent auf 3354,39 Punkte vor.

Auf der Konjunkturseite richten sich die Blicke am Mittwoch auf die Bekanntgabe des Ifo-Geschäftsklimaindexes, die Verbraucherpreise aus der Eurozone sowie auf neue US-Immobiliendaten. Am Abend folgt dann noch das Protokoll zur Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed./edh/fbr