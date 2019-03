Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kämpft weiter mit 11 500 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag erneut seinen Marsch auf die Marke von 11 500 Punkten begonnen.



Im frühen Handel rückte der deutsche Leitindex bis auf 11 499 Zähler vor, prallte aber wieder ab und stand zuletzt mit 0,55 Prozent im Plus bei 11 490,70 Punkten. In den vergangenen beiden Handelstagen hatte das Börsenbarometer vergeblich um die runde Hürde gekämpft.

Auch für den Index der mittelgroßen Werte MDax ging es kurz nach dem Handelsbeginn nach oben, hier stand ein Plus von 0,62 Prozent auf 24 702,77 Punkte zu Buche. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,56 Prozent auf 3338,86 Punkte vor.

Beherrschende Themen auch vor dem Wochenende bleiben die Hängepartien beim Brexit und im Handelskonflikt zwischen den USA und China. In Peking werden an diesem Freitag die hochrangigen Gespräche fortgesetzt. Bislang ist nur wenig durchgedrungen. Als Hoffnungsschimmer werteten Börsianer zuletzt neuerliche Signale, dass sich die Gespräche auf einem guten Weg befinden sollen.

Am Nachmittag entscheidet das britische Parlament erneut über das EU-Austrittsabkommen. Dabei soll aber nur der Vertrag über den Austritt, nicht aber die politische Erklärung über die künftigen Beziehungen zur Abstimmung stehen. Ob das beim Thema Brexit völlig zerstrittene Unterhaus dem Vertrag nunmehr zustimmt, ist allerdings sehr fraglich./tav/jha/