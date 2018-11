Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kämpft mit Abwärtstrend

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kurssprung zu Wochenbeginn hat der Dax auch am Dienstag leicht zugelegt.



Kurz nach Handelsauftakt lag der deutsche Leitindex mit 0,28 Prozent im Plus bei 11 387,08 Punkten.

Aus Sicht der Charttechniker der UBS versucht der Dax derzeit einen Ausbruch aus dem mehrwöchigen Abwärtstrend. Schaffe es der deutsche Leitindex über die Schwelle von 11 400 Punkte, sei eine weitere Erholung in Richtung 11 690 Punkte möglich, schrieben sie in ihrem Morgenkommentar am Dienstag. Andernfalls drohe mit einer "Bullenfalle" aber der Rutsch unter den langfristigen Aufwärtstrend.