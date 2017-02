Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax hinkt Wall Street weiter hinterher

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax verliert gegenüber der Wall Street zunehmend den Anschluss.



Während die US-Börsen am laufenden Band neue Bestmarken aufstellen, scheint für den deutschen Leitindex selbst das bisherige Jahreshoch von 11 893 Punkten eine zu hohe Hürde zu sein: Am Donnerstagmorgen kam er mit einem Plus von 0,10 Prozent auf 11 805,88 Punkte kaum vom Fleck.

Zur Wochenmitte hatten dem Dax weniger als 50 Punkte zu seinem Jahreshoch gefehlt. Doch dann schmolzen die Gewinne zusammen - nach einem zwischenzeitlichen Rutsch in negatives Terrain rettete der Index nur dank des Rückenwinds von der Wall Street ein knappes Plus ins Ziel.

Den Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar schwant nichts Gutes: "Je länger ein Ausbruch über das bisherige Jahreshoch auf sich warten lässt, desto ungeduldiger werden die Anleger", warnten sie in einem aktuellen Kommentar. Damit steige die Gefahr einer Korrektur.