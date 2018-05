Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gibt weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag zunächst moderate Verluste erlitten.



Damit knüpfte der deutsche Leitindex an seine jüngste Entwicklung an - bereits an den beiden vergangenen Handelstagen hatte der Dax nach einem wochenlangen Höhenflug abgegeben. Der Dienstag steht nun ganz im Zeichen der Berichtssaison.

Wenige Minuten nach dem Börsenstart verlor der Dax 0,29 Prozent auf 12 940,20 Punkte. Dem Index scheine an der psychologisch wichtigen Marke von 13 000 Punkten "vorerst die Puste ausgegangen zu sein", schrieben die Experten der Helaba. Sie erinnerten daran, dass der Index diese charttechnisch wichtige Schwelle jüngst nur kurzzeitig hatte überwinden können.