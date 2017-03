Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gibt nach - Adidas überrascht positiv

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schleppenden Wochenstart hat der Dax am Mittwoch zunächst nachgegeben und sich damit weiter von der 12 000-Punkte-Marke entfernt.



Wenige Minuten nach Handelsbeginn verlor der deutsche Leitindex 0,22 Prozent auf 11 939,99 Punkte. Gegen den Trend schnellten die Papiere des Sportartikelherstellers Adidas nach Geschäftszahlen um mehr als 8 Prozent nach oben auf ein neues Rekordhoch.

Gründe für den mauen Aktienmarkt sind die etwas schwächeren Überseebörsen sowie die Zurückhaltung der Anleger vor den geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Händler verwiesen zudem auf die gesunkenen Ölpreise. An diesem Nachmittag werden zudem ADP-Beschäftigungsdaten aus dem Privatsektor der USA Beachtung finden - als Indikator für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.