Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax geht mit leichten Verlusten in den Verfallstag

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Sitzungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) rückt vor dem Wochenende der große Verfall in den Blick der Börsianer. An diesem Freitag laufen an den Terminbörsen Optionen und Future-Kontrakte auf die großen Aktienindizes wie den Dax aus. In den ersten Handelsminuten gab dieser um 0,27 Prozent auf 15 593 Zähler moderat nach. Auf Wochensicht zeichnet sich damit eine Stagnation ab.

Das Börsengeschehen ist an den vier Verfallterminen im Jahr zumeist von technischen Aspekten geprägt: Einige große Investoren könnten versuchen, die Kurse noch schnell in die für sie günstige Richtung zu bewegen. Im Dezember finde an den Terminbörsen der größte und wichtigste Verfallstermin statt, mit deutlicheren Ausschlägen sei da immer zu rechnen, erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gab am Freitag um 0,20 Prozent auf 34 405 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,35 Prozent auf 4187 Zähler./bek/mis