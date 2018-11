Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax erobert verlorenes Terrain zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Stabilisierungsversuch am deutschen Aktienmarkt geht weiter: Der Dax knüpfte am Montagmorgen mit einem satten Kursgewinn an seinen positiven Schluss vor dem Wochenende an.



Kurz nach dem Handelsbeginn stand der deutsche Leitindex 1,07 Prozent höher bei 11 312,19 Punkten.

Börsianer warnen jedoch vor verfrühtem Optimismus, nachdem der Dax in der vergangenen Woche auf ein Jahrestief bei 11 009 Punkten gefallen war und - trotz Stabilisierungsbemühungen - zwei Wochen infolge Kursverluste eingefahren hatte. "Alles in allem bleibt die Zuversicht am Markt extrem fragil", sagte Analyst Stephen Innes vom Broker Oanda am Morgen. Wie es um die Stimmung in deutschen Unternehmen bestellt ist, dafür liefert der Ifo-Geschäftsklimaindex für November am Vormittag Hinweise.