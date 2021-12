Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax erholt sich weiter in vorweihnachtlicher Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag seine Erholungsgewinne weiter ausgebaut. In den ersten Handelsminuten stieg das deutsche Börsenbarometer um 0,25 Prozent auf 15 632,64 Punkte. Seit dem Rutsch dicht an die 15 000-Punkte-Marke am Montag hat es damit fast schon wieder vier Prozent hinzugewonnen. Die Wochenbilanz war bereits am Vortag wieder positiv geworden und auch charttechnisch hat sich das Gesamtbild aufgehellt. Im laufenden Jahr ist der Dax bislang um rund 14 Prozent gestiegen.

"Es gab dieses Jahr zwar nicht die große Weihnachtsrally. Aber unmittelbar vor dem Fest gibt es jetzt doch noch Geschenke", konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Die niedrigen Umsätze begünstigen die Kursgewinne zusätzlich." Der MDax legte am Tag vor Heiligabend um 0,20 Prozent auf 34 691,10 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,43 Prozent auf 4235,20 Punkte./ck/zb