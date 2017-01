Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt unentschlossen - Trump-Pressekonferenz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Mittwoch zunächst weiter unentschlossen gezeigt.



Wenige Minuten nach dem Börsenstart notierte der deutsche Leitindex mit minus 0,01 Prozent quasi unverändert bei 11 581,84 Punkten.

In den vergangenen fünf Handelstagen hatte sich das Barometer jeweils erfolglos an der Hürde von 11 600 Punkten versucht. Per saldo trat er dabei in einer engen Spanne auf der Stelle. Es fehlt weiterhin neuer Schwung. Die Anleger warten nun auf die erste Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump seit seinem Wahlsieg im November. Sie soll kurz vor Xetra-Schluss beginnen. Zuletzt hatte die Unsicherheit um Trumps künftige Politik die Gewinne am deutschen Aktienmarkt begrenzt.