Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt auf Erholungskurs

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag seine jüngste Erholung mit moderaten Gewinnen fortgesetzt.



Binnen der ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 0,36 Prozent auf 12 099,25 Punkte zu. Nach dem sehr schwachen Start in den Börsenmonat September hatte sich der Dax in dieser Woche wieder etwas stabilisieren können.

Aktuell treibt die Hoffnung auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China, wenngleich US-Präsident Donald Trump bereits übertriebene Erwartungen gedämpft hat. Auch die Leitzinsanhebung in der Türkei werde von den Anlegern als positives Signal honoriert, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic von Axitrader. Positive Vorgaben kommen von der Wall Street und den meisten asiatischen Börsen.