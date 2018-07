Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax baut Vortagesgewinne moderat aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat seine Vortagesgewinne am Freitag etwas ausgebaut.



Die Anleger setzen weiter auf eine Einigung zwischen den USA und der Europäischen Union im Handelskonflikt, was schon tags zuvor eine Erleichterungsrally ausgelöst hatte. Unterstützung erhält der deutsche Leitindex charttechnisch, da er am Donnerstag die 200-Tage-Linie zurückerobert hatte. Diese gilt als wichtiges Signal für den längerfristigen Trend.

Im frühen Handel rückte der Dax um 0,22 Prozent auf 12 837,02 Punkte vor, was auf Wochensicht aktuell ein Plus von 2,2 Prozent bedeutet. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Morgen um 0,16 Prozent auf 26 985,01 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,48 Prozent auf 2946,51 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um 0,22 Prozent auf 3516,99 Punkte.

Am Donnerstag hatte Optimismus die Börsen Kontinentaleuropas erfasst, da US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Gespräche über die Abschaffung von Zöllen auf Industriegüter aufnehmen wollen. Zudem sind mögliche hohe Sonderzölle für Autos vorerst vom Tisch. "Diese Absichten verhalfen dem Dax zu einem ordentlichen Kursplus", sagte Helaba-Analyst Christian Schmidt. Von Euphorie sei aber keine Rede gewesen, denn mit Blick auf Trump und dessen Schlingerkurs-Politik herrsche auch Vorsicht. Es gelte abzuwarten, was tatsächlich auf der Habenseite verbucht werden könne./ck/fba