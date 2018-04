Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax zu Wochenschluss im Vorwärtsgang

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Potpourri an positiven Nachrichten ebnet dem Dax im frühen Freitagshandel den Weg für einen positiven Wochenausklang.



Der Leitindex stieg in den ersten Handelsminuten um 0,59 Prozent auf 12 573,76 Punkte. Er schaffte damit auf Wochensicht den Sprung in die Gewinnzone. Seit vergangenem Freitag liegt er nun knapp 0,3 Prozent vorne.

Die jüngsten Geschäftszahlen von Unternehmen kamen zu Wochenschluss eher positiv an. Die Wall Street gab dem Dax gute Vorgaben mit auf den Weg und die zuletzt belastende Zinsangst ließ angesichts gesunkener Renditen bei US-Anleihen etwas nach. Zudem half der schwache Euro dem hiesigen Markt. Positiv wird außerdem das erste Gipfeltreffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Präsident Moon Jae In gesehen.