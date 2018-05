Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit Unterstützung der Wall Street im Aufwind

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt hat sich zum Wochenschluss fortgesetzt.



Nach dem Rückschlag am Vortag demonstrierte der Dax am Freitag mit Unterstützung der Wall Street wieder etwas Stärke. In den USA hatte der Dow Jones Industrial am Donnerstag bis Handelsschluss seine deutlichen Tagesverluste wettgemacht. Diese Erholung wird nun auch hierzulande nachgeholt.

Kurz nach dem Handelsstart stieg der deutsche Leitindex um 0,46 Prozent auf 12 748,05 Punkte. Der MDax legte um 0,53 Prozent auf 26 373,19 Punkte zu. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es um 0,61 Prozent nach oben auf 2707,47 Punkte.